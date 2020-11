GELO RUSSO si sta formando | le possibili influenze sul meteo invernale

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 20 novembre 2020) Le condizionidi Novembre 2020 sono caratterizzate dal dominio di forti anticicloni in Europa, che hanno determinato una circolazione di blocco. Le perturbazioni sono rimaste distanti e da ciò deriva un novembre decisamente siccitoso. Ora sta cambiando qualcosa nell’impianto barico, che consente a qualche perturbazione di intrufolarsi verso il Mediterraneo. Resta però un’anomalia climatica di base, con gli indici AO e NAO positivi in virtù di un Vortice Polare che si è rafforzato e compatto. Non sembra certo essere questo il miglior viatico per un avvio d’inverno spumeggiante in Europa, ma anzi il clima potrebbe rimanere mite per il resto di novembre, a parte un temporaneo raffreddamento. Alle latitudini artiche i ghiacci sono invece in ripresa, dopo la forte crisi, grazie al Vortice Polare più forte. In questo novembre non c’è molto di normale. In Europa ...