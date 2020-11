GBP/USD: sterlina britannica stabile dopo le forti vendite al dettaglio in UK ad ottobre (Di venerdì 20 novembre 2020) La sterlina britannica sta per concludere la terza settimana consecutiva di guadagni dopo gli ultimi dati sulle vendite al dettaglio nel Regno Unito e le ultime notizie sulla Brexit. La coppia GBP/USD è quotata a 1,3262, che è superiore del 4,65% rispetto al minimo di settembre di 1,2674. Trend recente GBP/USDLe vendite al dettaglio in UK sono diminuite ad ottobre A ottobre, il numero di nuovi casi Covid nel Regno Unito ha iniziato a salire lentamente portando a nuove lievi restrizioni da parte dell’amministrazione Boris Johnson. Di conseguenza, le vendite al dettaglio del paese sono aumentate dell’1,2% in ottobre, un aumento minore rispetto all’aumento dell’1,4% del mese ... Leggi su invezz (Di venerdì 20 novembre 2020) Lasta per concludere la terza settimana consecutiva di guadagnigli ultimi dati sullealnel Regno Unito e le ultime notizie sulla Brexit. La coppia GBP/USD è quotata a 1,3262, che è superiore del 4,65% rispetto al minimo di settembre di 1,2674. Trend recente GBP/USDLealin UK sono diminuite ad, il numero di nuovi casi Covid nel Regno Unito ha iniziato a salire lentamente portando a nuove lievi restrizioni da parte dell’amministrazione Boris Johnson. Di conseguenza, lealdel paese sono aumentate dell’1,2% in, un aumento minore rispetto all’aumento dell’1,4% del mese ...

ALBForexItalia : Grafico del giorno: GBP/USD (20/11/2020) | - cTraderGURU : #GBPUSD non vedo un prezzo superiore a 1.33000 anzi a dirla tutta non ha senso il movimento di questi giorni, una c… - cTraderGURU : #GBPUSD mi aspetto come minimo 1.32000 ma con estrema facilità anche 1.31000, almeno fino a settimana prossima… - CentralChartsIT : $GBPUSD #GBPUSD - Giornaliero: Dato che tutti gli elementi sono chiaramente rialzisti, i trader potrebbero tradare… - Romia_IA : $GBPUSD #GBPUSD - Giornaliero: Dato che tutti gli elementi sono chiaramente rialzisti, i trader potrebbero tradare… -

Ultime Notizie dalla rete : GBP USD Analisi Tecnica: GBP/USD del 5/11/2020 Teleborsa GBP/USD in rialzo dopo i migliori dati sull’inflazione UK di ottobre

L'indice dei prezzi al consumo in UK è aumentato dello 0,7% in ottobre. Il disavanzo pubblico è aumentato di oltre £65 miliardi alla fine del FY 2020.

Caffè&Mercati - Long sul Petrolio da 40.5$ dollari al barile

Il petrolio US CRUDE sta testando dei supporti statici interessanti, vediamo come sfruttare il trend rialzista su time frame h4 a nostro favore ...

L'indice dei prezzi al consumo in UK è aumentato dello 0,7% in ottobre. Il disavanzo pubblico è aumentato di oltre £65 miliardi alla fine del FY 2020.Il petrolio US CRUDE sta testando dei supporti statici interessanti, vediamo come sfruttare il trend rialzista su time frame h4 a nostro favore ...