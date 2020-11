Galli batte Zangrillo nei gradimenti Bassetti rincorre. Burioni ultimo (Di venerdì 20 novembre 2020) Gli italiani si dividono sul cenone di Natale. Secondo il 23,9% dei cittadini il cenone andrebbe vietato, per il 28% dovrebbe essere consentito farlo con i congiunti di primo grado mentre per il 16,9% solo con un numero massimo di persone... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 20 novembre 2020) Gli italiani si dividono sul cenone di Natale. Secondo il 23,9% dei cittadini il cenone andrebbe vietato, per il 28% dovrebbe essere consentito farlo con i congiunti di primo grado mentre per il 16,9% solo con un numero massimo di persone... Segui su affaritaliani.it

lasorelladiKarl : @MauroMisantropo @gisellaruccia @ciropellegrino @vitaindiretta nessuno batte l'esimio professor Galli. Si vede che… - Failbetter6 : Prof Crisanti e Galli non facciamo di Natale un nuovo ferragosto. Speranza conferma. Salvini batte i piedi già da g… - giulio_galli : RT @Eurosport_IT: SINNER VINCE IL SOFIA OPEN! ???????? Jannik #Sinner è incredibile: 19 anni 2 mesi e 29 giorni, batte Pospisil e si prende pr… - giulio_galli : RT @Eurosport_IT: SINNER IN FINALE!!!! ???????? Jannik #Sinner batte Mannarino e conquista la sua prima finale in carriera. È il 36° italiano… - dimotoliema : @tommaso_arena GALLI LO BATTE -

Ultime Notizie dalla rete : Galli batte Natale, 7 su 10 vogliono la stretta e Galli batte Zangrillo nei gradimenti Affaritaliani.it ATP Finals: Rafael Nadal batte Tsitsipas e si qualifica alle semifinali

Tennis | ATP, Featured | Solida prestazione di Nadal al servizio, paga caro un passaggio a vuoto a fine secondo ma riesce ad avere la meglio ed eliminare il campione uscente ...

Como, battuta 1-0 la Pro Patria ed "espugnato" il Sinigaglia

Como, battuta 1-0 la Pro Patria ed "espugnato" il Sinigaglia . COMO-PRO PATRIA1-0. Marcatore: Solini al 9' st. COMO (4-2-3-1): Facchin; Toninelli, Solini, Bertoncini, Iovine; Bell ...

Tennis | ATP, Featured | Solida prestazione di Nadal al servizio, paga caro un passaggio a vuoto a fine secondo ma riesce ad avere la meglio ed eliminare il campione uscente ...Como, battuta 1-0 la Pro Patria ed "espugnato" il Sinigaglia . COMO-PRO PATRIA1-0. Marcatore: Solini al 9' st. COMO (4-2-3-1): Facchin; Toninelli, Solini, Bertoncini, Iovine; Bell ...