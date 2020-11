Gaia Zorzi, sorella di Tommaso al GF Vip? “Se vado il mio fidanzato Victor mi lascia!” (Di venerdì 20 novembre 2020) Come sarebbe Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, come concorrente del Grande Fratello Vip? Una domanda che non arriva a caso dal momento che l’ipotesi è stata tirata in ballo proprio in una delle recenti puntate del format web Casa Chi. La giovane Zorzi ha dimostrato di avere la stessa verve del fratello e chissà se... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 20 novembre 2020) Come sarebbedi, come concorrente del Grande Fratello? Una domanda che non arriva a caso dal momento che l’ipotesi è stata tirata in ballo proprio in una delle recenti puntate del format web Casa Chi. La giovaneha dimostrato di avere la stessa verve del fratello e chissà se... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

gianchitosca : RT @SimoGianlorenzi: @GirovagaC @zorzi_gaia @ArmandaFrassin2 “No Toxic, only love” è lo slogan di questo #gfvip ???? - gianchitosca : RT @GirovagaC: #GFVIP Comunque @SimoGianlorenzi tutto complice con @zorzi_gaia, che se la ride con @ArmandaFrassin2 e Gaia che tifa per St… - SimoGianlorenzi : @GirovagaC @zorzi_gaia @ArmandaFrassin2 “No Toxic, only love” è lo slogan di questo #gfvip ???? - nagia59 : RT @GirovagaC: #GFVIP Comunque @SimoGianlorenzi tutto complice con @zorzi_gaia, che se la ride con @ArmandaFrassin2 e Gaia che tifa per St… - GirovagaC : #GFVIP Comunque @SimoGianlorenzi tutto complice con @zorzi_gaia, che se la ride con @ArmandaFrassin2 e Gaia che ti… -