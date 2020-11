Funerali su Youtube per Martina, morta di Covid a 21 anni (Di venerdì 20 novembre 2020) AGI - Un commovente saluto in strada da parte dei genitori, la mamma Silvia, il papà Lucio, e della sorella Aurora, tutti positivi al Covid, che non hanno potuto partecipare alle esequie nella chiesa di San Giorgio a Luzzara. Per consentirlo, ed evitare assembramenti, è stata chiusa la strada sotto casa al passaggio del feretro, prima dell'arrivo in chiesa, dove sono stati allestiti un centinaio di posti a sedere con il distanziamento, transetti compresi. Ma per consentire a tutti in paese di esprimere il proprio dolore per questa giovane vita spezzata dal coronavirus, i Funerali di Martina Bonaretti, 21 anni, sono stati trasmessi anche sul canale Youtube della parrocchia. Un modo, spiega all'AGI il parroco Don Piergiorgio Torreggiani, per far sentire che la comunità è comunque viva e vicina. Quella di ... Leggi su agi (Di venerdì 20 novembre 2020) AGI - Un commovente saluto in strada da parte dei genitori, la mamma Silvia, il papà Lucio, e della sorella Aurora, tutti positivi al, che non hanno potuto partecipare alle esequie nella chiesa di San Giorgio a Luzzara. Per consentirlo, ed evitare assembramenti, è stata chiusa la strada sotto casa al passaggio del feretro, prima dell'arrivo in chiesa, dove sono stati allestiti un centinaio di posti a sedere con il distanziamento, transetti compresi. Ma per consentire a tutti in paese di esprimere il proprio dolore per questa giovane vita spezzata dal coronavirus, idiBonaretti, 21 anni, sono stati trasmessi anche sul canaledella parrocchia. Un modo, spiega all'AGI il parroco Don Piergiorgio Torreggiani, per far sentire che la comunità è comunque viva e vicina. Quella di ...

A casa mamma, papà e sorella, tutti positivi: il feretro fa un a sosta per un saluto. Cerimonia in chiesa a Luzzara per un centinaio di persone, streaming dalla canonica e applauso sul sagrato ...

