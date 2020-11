FS: sciopero del personale il 25 novembre (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo FS Italiane in adesione a uno sciopero generale, da mezzanotte alle 21.00 di mercoledì 25 novembre 2020. Lo rende noto una comunicazione ufficiale. Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Proclamato da alcune sigle sindacali autonome unonazionale dei dipendenti del Gruppo FS Italiane in adesione a unogenerale, da mezzanotte alle 21.00 di mercoledì 252020. Lo rende noto una comunicazione ufficiale.

GiovanniToti : Lo sciopero del pubblico impiego il 9 dicembre lascia perplessi. Nessuno mette in discussione le legittime rivendic… - dellorco85 : Alcuni commenti al post fb sullo sciopero del pubblico impiego del 9 dicembre. I sindacati non riescono a cambiare… - Piu_Europa : Sindacati della PA rinuncino a mobilitazione 9 dicembre. E’ irresponsabile che, con milioni di nuovi disoccupati e… - SScavazzin : RT @flaeicisl: Proclamazione sciopero dello straordinario dal 2/12/2020 al 18/01/2021 - Proclamato lo sciopero generale di tutti i dipende… - edigram : RT @LuigiManconi1: Sapete che in carcere ci sono 33 bambini detenuti? E che almeno 2 sono risultati positivi? 'Questa è una delle molte rag… -

Ultime Notizie dalla rete : sciopero del Sciopero del pubblico impiego, Cisl e Uil contro Toti: «Lavoratori in prima linea contro il Covid» Il Secolo XIX FS: sciopero del personale il 25 novembre

(Teleborsa) - Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo FS Italiane in adesione a uno sciopero generale, da mezzanotte alle 21.00 di mercoledì 25 n ...

VIDEO | Carlomagno (Flp): “Rispettiamo lo sciopero, ma farlo ora è inopportuno”

Intervista a Marco Carlomagno, segretario generale di FLP, Federazione Lavoratori Pubblici e Funzione Pubblica: "La Pa deve semplificare" ...

(Teleborsa) - Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo FS Italiane in adesione a uno sciopero generale, da mezzanotte alle 21.00 di mercoledì 25 n ...Intervista a Marco Carlomagno, segretario generale di FLP, Federazione Lavoratori Pubblici e Funzione Pubblica: "La Pa deve semplificare" ...