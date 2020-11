FS, gli spazi delle stazioni in disuso a disposizione gratuita dei volontari di CSVnet (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – RFI (Gruppo FS) e l’Associazione dei centri di servizio per il volontariato – CSVnet hanno rinnovato l’accordo che mette gratuitamente a disposizione di quest’ultimi locali e aree di stazioni FS non più funzionali al servizio ferroviario per le attività e le iniziative di volontariato. È quanto riporta FS News. Il programma si chiama “volontariato in stazione” ed è un progetto pluriennale che vede il gruppo Fs mettere a disposizione a titolo gratuito questi spazi delle stazioni italiane per un riuso collettivo e virtuoso del patrimonio ferroviario. L’idea, spiega il quotidiano online del Gruppo FS, è nata negli anni ’90 quando l’introduzione di innovativi sistemi tecnologici per la ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – RFI (Gruppo FS) e l’Associazione dei centri di servizio per ilato –hanno rinnovato l’accordo che mettemente adi quest’ultimi locali e aree diFS non più funzionali al servizio ferroviario per le attività e le iniziative diato. È quanto riporta FS News. Il programma si chiama “ato in stazione” ed è un progetto pluriennale che vede il gruppo Fs mettere aa titolo gratuito questiitaliane per un riuso collettivo e virtuoso del patrimonio ferroviario. L’idea, spiega il quotidiano online del Gruppo FS, è nata negli anni ’90 quando l’introduzione di innovativi sistemi tecnologici per la ...

Il polo Agrofood Bic scommette sull’acido nucleico delle piante

La piattaforma della food valley entra nella startup Mirnagreen e punta sul brevetto per sviluppare la nutraceutica ...

