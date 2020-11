Franco Califano, il dramma della depressione: come è morto il Maestro? (Di venerdì 20 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. come è morto il Maestro Franco Califano? Per anni il cantante ha dovuto fare i conti con la depressione: il dramma di un uomo straordinario. Franco Califano è stato uno dei più grandi artisti della storia della musica italiana: i suoi pezzi, infatti, hanno sempre fatto impazzire milioni di fan che li hanno cantati per Leggi su youmovies (Di venerdì 20 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.il? Per anni il cantante ha dovuto fare i conti con la: ildi un uomo straordinario.è stato uno dei più grandi artististoriamusica italiana: i suoi pezzi, infatti, hanno sempre fatto impazzire milioni di fan che li hanno cantati per

Pino__Merola : Mina canta in radio due brani di Franco Califano e Fred Buscaglione - themusicway_mag : Mina canta in radio due brani di Franco Califano e Fred Buscaglione - Rada00563645 : RT @SkyTG24: Mina canta in radio due brani di Franco Califano e Fred Buscaglione - SkyTG24 : Mina canta in radio due brani di Franco Califano e Fred Buscaglione - MarcoMm : @IlContiAndrea @silviagianatti Ma è possibile, legalmente, farlo con l'artista ancora in vita? Mi ricordo una Piazz… -