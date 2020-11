Francia, lo spot anti-Covid mostra come il virus si trasmette in famiglia | VIDEO (Di venerdì 20 novembre 2020) Francia, il durissimo spot anti-Covid: così il virus si trasmette in famiglia In Francia, il ministero della Salute ha deciso di produrre un durissimo spot anti-Covid che, in poco meno di un minuto, mostra la semplicità con cui il virus si trasmette in famiglia con esiti a dir poco drammatici. Nel filmato, infatti, si vedono due persone che, in un ufficio, si parlano senza mascherina per poi scambiarsi un bacio. La stessa scena si ripete fuori da una scuola tra due ragazzi che si abbracciano. Alcuni dei protagonisti di queste scene li ritroviamo poi in un appartamento, mentre partecipano a una festa di compleanno. Lo ... Leggi su tpi (Di venerdì 20 novembre 2020), il durissimo: così ilsiinIn, il ministero della Salute ha deciso di produrre un durissimoche, in poco meno di un minuto,la semplicità con cui ilsiincon esiti a dir poco drammatici. Nel filmato, infatti, si vedono due persone che, in un ufficio, si parlano senza mascherina per poi scambiarsi un bacio. La stessa scena si ripete fuori da una scuola tra due ragazzi che si abbracciano. Alcuni dei protagonisti di queste scene li ritroviamo poi in un appartamento, mentre partecipano a una festa di compleanno. Lo ...

