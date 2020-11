Francesco Totti, prime parole dopo il covid: “15 lunghi giorni” (Di venerdì 20 novembre 2020) Francesco Totti rompe il silenzio e, sui social, svela come sta dopo il contagio da coronavirus: “15 lunghi giorni. La febbre non scendeva”. Francesco Totti rompe il silenzio e svela come sta dopo il contagio da coronavirus. Con la foto che vedete qui in alto in cui si mostra sereno dopo aver trascorso quindici giorni L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 20 novembre 2020)rompe il silenzio e, sui social, svela come stail contagio da coronavirus: “15giorni. La febbre non scendeva”.rompe il silenzio e svela come stail contagio da coronavirus. Con la foto che vedete qui in alto in cui si mostra serenoaver trascorso quindici giorni L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

fanpage : Francesco Totti guarito dal Covid: “Febbre e forze che se ne andavano, era polmonite bilaterale” - Agenzia_Italia : Francesco Totti: 'Ho avuto una polmonite bilaterale. Il Covid non è una passeggiata' - SkyItalia : «Dentro quel pallone ci stava il sogno mio» ?? Un nome, una leggenda: «Mi chiamo Francesco Totti» questa sera in pr… - chiaramondi : Francesco #Totti: 'Ho avuto una polmonite bilaterale. Il #Covid non è una passeggiata' - salvato49920769 : Francesco Totti -