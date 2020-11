Francesco Totti: 'Ho avuto il Covid, non è stata una passeggiata'. L'ex giocatore della Roma ha rischiato il ricovero (Di venerdì 20 novembre 2020) Francesco Totti ha avuto il Covid-19 e non è stato affatto bene. A farlo sapere, oggi, è proprio l'ex Capitano della Roma che su Instagram ha raccontato i momenti difficili che ha passato a causa del ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 novembre 2020)hail-19 e non è stato affatto bene. A farlo sapere, oggi, è proprio l'ex Capitanoche su Instagram ha raccontato i momenti difficili che ha passato a causa del ...

Francesco Totti guarito dal Covid: "Febbre e forze che se ne andavano, era polmonite bilaterale" 'Ora mi sono ripreso e posso dirvi che ho avuto il #Covid e non è stata una passeggiata'