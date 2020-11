Francesco Totti guarito dal Covid: “Non è stata una passeggiata” (Di venerdì 20 novembre 2020) Il racconto dell’ex campione Francesco Totti è uscito dell’incubo Covid. Il campione, ex capitano della Roma, ha fatto sapere sui social di essere guarito dal virus. Leggi anche: Francesco Totti positivo al Coronavirus Si chiude così una fase non troppo felice dalla sua vita, visto che a causa di alcune complicazioni dovute al Covid, ma con una situazione sanitaria già preoccupante, ha dovuto dire addio al padre e poi ha dovuto affrontare la malattia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@FrancescoTotti) Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il Covid e non è stata una passeggiata: ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Il racconto dell’ex campioneè uscito dell’incubo. Il campione, ex capitano della Roma, ha fatto sapere sui social di esseredal virus. Leggi anche:positivo al Coronavirus Si chiude così una fase non troppo felice dalla sua vita, visto che a causa di alcune complicazioni dovute al, ma con una situazione sanitaria già preoccupante, ha dovuto dire addio al padre e poi ha dovuto affrontare la malattia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto ile non èuna passeggiata: ...

