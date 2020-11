Francesco Totti guarito dal Covid-19: “Ho avuto una polmonite bilaterale. Non è una passeggiata, ma si può battere” (Di venerdì 20 novembre 2020) Francesco Totti è guarito dal Covid-19. L’ex capitano della Roma era risultato positivo lo scorso 2 novembre, oggi ha annunciato sui propri profili social di aver superato l’infezione e di avere avuto riscontro negativo al tampone. Dopo quasi tre settimane, l’ex calciatore è riuscito a sconfiggere il Coronavirus e oggi pomeriggio parteciperà alla presentazione del libro “La partita della vita” scritto da Sinisa Mihajlovic. Il 44enne ha pubblicato una foto con un arcobaleno alle spalle, emblema di questa emergenza sanitaria, e ha raccontato le sue durissime settimane di malattia: “Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il Covid e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le ... Leggi su oasport (Di venerdì 20 novembre 2020)dal-19. L’ex capitano della Roma era risultato positivo lo scorso 2 novembre, oggi ha annunciato sui propri profili social di aver superato l’infezione e di avereriscontro negativo al tampone. Dopo quasi tre settimane, l’ex calciatore è riuscito a sconfiggere il Coronavirus e oggi pomeriggio parteciperà alla presentazione del libro “La partita della vita” scritto da Sinisa Mihajlovic. Il 44enne ha pubblicato una foto con un arcobaleno alle spalle, emblema di questa emergenza sanitaria, e ha raccontato le sue durissime settimane di malattia: “Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che hoile non è stata una: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le ...

fanpage : Francesco Totti guarito dal Covid: “Febbre e forze che se ne andavano, era polmonite bilaterale” - Agenzia_Italia : Francesco Totti: 'Ho avuto una polmonite bilaterale. Il Covid non è una passeggiata' - SkyItalia : «Dentro quel pallone ci stava il sogno mio» ?? Un nome, una leggenda: «Mi chiamo Francesco Totti» questa sera in pr… - Notiziedi_it : Francesco Totti è guarito dal Covid. “Sconfiggere il virus? Non è stata una passeggiata” - infoitsport : Francesco Totti, il Coronavirus e i 15 lunghi giorni con la 'polmonite bilaterale' -