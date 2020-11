Francesco Arca, lo scherzo de Le Iene è finito male: cosa è successo (Di venerdì 20 novembre 2020) Francesco Arca è un attore di successo che ha esordito sul grande schermo dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne. Ha preso parte a numerose fiction e film per il cinema e la televisione. Oltre ad essere un attore è anche un papà orgoglioso e premuroso. Francesco Arca ha due figli avuti dalla moglie Irene che ha conosciuto proprio al famoso dating show di Maria De Filippi nel 2013. Brando Maria è il figlio più piccolo mentre la primogenita si chiama Maria Sole. Di quest’ultima ne è particolarmente geloso ed è molto protettivo. E hanno giocato proprio su questo Le Iene per architettare uno scherzo all’attore. Ma Francesco Arca è andato su tutte le furie e lo scherzo non è finito bene. Uomini e Donne ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 20 novembre 2020)è un attore diche ha esordito sul grande schermo dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne. Ha preso parte a numerose fiction e film per il cinema e la televisione. Oltre ad essere un attore è anche un papà orgoglioso e premuroso.ha due figli avuti dalla moglie Irene che ha conosciuto proprio al famoso dating show di Maria De Filippi nel 2013. Brando Maria è il figlio più piccolo mentre la primogenita si chiama Maria Sole. Di quest’ultima ne è particolarmente geloso ed è molto protettivo. E hanno giocato proprio su questo Leper architettare unoall’attore. Maè andato su tutte le furie e lonon èbene. Uomini e Donne ...

