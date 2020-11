Forza Italia, Tajani “Nessun inciucio, non entreremo nella maggioranza” (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è nessun inciucio o tentativo di rimpasto, noi siamo alternativi alla sinistra. Chi ha sconfitto la sinistra in Italia è stato Silvio Berlusconi e oggi se non ci fosse Forza Italia il centrodestra sarebbe isolato in Europa e non potrebbe andare al governo. In questo momento è più importante la salute e il lavoro degli Italiani, sarebbe da irresponsabili non preoccuparsi degli Italiani e preoccuparsi di piccoli giochi di partito. Non abbiamo alcun interesse a far parte della maggioranza”. Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, ad Agorà su Rai3.E parlando dei tre forzisti ieri che hanno aderito al gruppo della Lega ha aggiunto: “Noi ci stiamo preoccupando del lavoro, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è nessuno tentativo di rimpasto, noi siamo alternativi alla sinistra. Chi ha sconfitto la sinistra inè stato Silvio Berlusconi e oggi se non ci fosseil centrodestra sarebbe isolato in Europa e non potrebbe andare al governo. In questo momento è più importante la salute e il lavoro deglini, sarebbe da irresponsabili non preoccuparsi deglini e preoccuparsi di piccoli giochi di partito. Non abbiamo alcun interesse a far parte della. Lo ha detto il vicepresidente di, Antonio, ad Agorà su Rai3.E parlando dei tre forzisti ieri che hanno aderito al gruppo della Lega ha aggiunto: “Noi ci stiamo preoccupando del lavoro, ...

