Fortnite: Come ottenere la copertura Nebbia arcobaleno GRATIS (Di venerdì 20 novembre 2020) Epic Games offre a tutti la possibilità di ricevere gratuitamente la nuova copertura arcobaleno per Fortnite, collegando il proprio account Fortnite a quello di House Party. A seguire vi riportiamo tutta la procedura sia da PC Desktop che Mobile. Come ottenere la copertura arcobaleno GRATIS per Fortnite da PC Visitate questo indirizzo con Google Chrome Cliccate su Registrarti Compilate i campi per registrarvi, con un numero di telefono veritiero per confermare l’account Date il permesso di usare webcam, microfono e audio Cliccate in alto a sinistra su Connect (dove vedete Fortnite) Date il permesso all’app House Party di comunicare con il vostro account Epic Games Come ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 20 novembre 2020) Epic Games offre a tutti la possibilità di ricevere gratuitamente la nuovaper, collegando il proprio accounta quello di House Party. A seguire vi riportiamo tutta la procedura sia da PC Desktop che Mobile.laperda PC Visitate questo indirizzo con Google Chrome Cliccate su Registrarti Compilate i campi per registrarvi, con un numero di telefono veritiero per confermare l’account Date il permesso di usare webcam, microfono e audio Cliccate in alto a sinistra su Connect (dove vedete) Date il permesso all’app House Party di comunicare con il vostro account Epic Games...

