Food delivery | ecco cosa devi sapere sul servizio e sicurezza alimentare offerta

(Di venerdì 20 novembre 2020) Redazione Ilè un settore che negli ultimi anni ha registrato una forte crescita, e che, specialmente in questo periodo in cui gli spostamenti sono limitati, sta giocando un importante ruolo per il settore della ristorazione. Altroconsumo ha voluto fotografare la situazione attuale delin Italia – con un’indagine sulla qualità del Impronta Unika.

Tele_Nicosia : Altroconsumo, piattaforme food delivery puntuali nel 95% dei casi - infoiteconomia : Dalla sicurezza ai virtual brand: dietro le quinte del food delivery - ClaudiaBuongi : RT @Informa_Press: ?Il colosso del food delivery durante la pandemia ha visto un forte incremento delle vendite e dal 2021 assumerà i rider… - dariodivico : un'indagine di Altroconsumo sul food delivery è piuttosto critica: nel 38% dei casi la sicurezza microbiologica 'no… - ivo_tarantino : Con lockdown, nel 2020 boom del #FoodDelivery: indagine di @Altroconsumo su tempi, costi, qualità. @Glovo_IT al 1o… -

Ultime Notizie dalla rete : Food delivery

Economy Sicilia

Il food delivery è un settore che negli ultimi anni ha registrato una forte crescita, e che, specialmente in questo periodo in cui gli spostamenti sono ...Il food delivery è un settore che negli ultimi anni ha registrato una forte crescita, e che, specialmente in questo periodo in cui gli spostamenti sono ...