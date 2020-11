Fondo solidarietà artigianato, Ministero Lavoro: tranche da 448 milioni (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – È stato emanato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale sono trasferiti al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (FSBA) 448.125.003,97 euro, così come previsto dai provvedimenti varati dal Governo per fronteggiare l’emergenza covid-19. Lo rende noto il Ministero del Lavoro sottolineando che “dall’inizio della pandemia, lo stanziamento complessivo di risorse statali in favore degli artigiani è stato di oltre 1,6 miliardi di euro, per un totale di 8 decreti (interministeriali e di trasferimento) elaborati ed emanati”. Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – È stato emanato il decreto deldele delle Politiche Sociali, di concerto con ildell’Economia e delle Finanze, con il quale sono trasferiti aldibilaterale dell’(FSBA) 448.125.003,97 euro, così come previsto dai provvedimenti varati dal Governo per fronteggiare l’emergenza covid-19. Lo rende noto ildelsottolineando che “dall’inizio della pandemia, lo stanziamento complessivo di risorse statali in favore degli artigiani è stato di oltre 1,6 miliardi di euro, per un totale di 8 decreti (interministeriali e di trasferimento) elaborati ed emanati”.

