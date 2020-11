Fondo Rilancio, CDP Venture Capital: 200 milioni per sostenere le start-up italiane (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Deliberata da parte del Consiglio di Amministrazione di Cdp Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione l’istituzione del “Fondo Rilancio”. Il Fondo – annuncia Cdp Venture Capital – accoglie la dotazione di 200 milioni di euro affidati dal Ministero dello Sviluppo Economico a sostegno delle startup e pmi innovative in Italia, nella fase di ripartenza dall’emergenza Covid-19. Le risorse – assegnate, con decreto attuativo dell’art. 38 comma 3 del Decreto Legislativo Rilancio del primo ottobre, dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli – saranno gestite dal Fondo al fine di contribuire a “supportare e rafforzare il raccordo tra gli operatori ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Deliberata da parte del Consiglio di Amministrazione di CdpSgr –Nazionale Innovazione l’istituzione del “”. Il– annuncia Cdp– accoglie la dotazione di 200di euro affidati dal Ministero dello Sviluppo Economico a sostegno delleup e pmi innovative in Italia, nella fase di ripartenza dall’emergenza Covid-19. Le risorse – assegnate, con decreto attuativo dell’art. 38 comma 3 del Decreto Legislativodel primo ottobre, dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli – saranno gestite dalal fine di contribuire a “supportare e rafforzare il raccordo tra gli operatori ...

startzai : RT @Cor_Com: #Startup e #Pmi innovative, via al Fondo Rilancio: sul piatto 200 milioni di euro - tvbusiness24 : #Fondo Rilancio, 200 milioni per sostenere le startup nell’era del #rilancio post-Covid - tech_eu : RT @Cor_Com: #Startup e #Pmi innovative, via al Fondo Rilancio: sul piatto 200 milioni di euro - Infratel_Italia : RT @francesca_bria: Nasce il Fondo Rilancio: 200 milioni di euro stanziati dal @MISE_GOV a sostegno dell'ecosistema delle startup e PMI inn… - francesca_bria : Nasce il Fondo Rilancio: 200 milioni di euro stanziati dal @MISE_GOV a sostegno dell'ecosistema delle startup e PMI… -