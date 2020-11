Firenze: via Tornabuoni accende il Natale 2020 (nonostante il Covid) (Di sabato 21 novembre 2020) Via Tornabuoni si è illuminata a festa. Lo ha fatto come sempre in grande stile, accendendo venerdì 20 novembre 2020 le speciali luminarie che la faranno scintillare per l’intera durata delle festività natalizie e regaleranno alla città uno spettacolo degno dell’allure che da sempre contraddistingue la strada, tempio delle grandi firme dello shopping internazionale Leggi su firenzepost (Di sabato 21 novembre 2020) Viasi è illuminata a festa. Lo ha fatto come sempre in grande stile,ndo venerdì 20 novembrele speciali luminarie che la faranno scintillare per l’intera durata delle festività natalizie e regaleranno alla città uno spettacolo degno dell’allure che da sempre contraddistingue la strada, tempio delle grandi firme dello shopping internazionale

È la prima società affiliata alla Federbocce a ricevere la massima onorificenza del CONI. "Un motivo di grande orgoglio per la città, la Liguria e per tutto il movimento" ...

Al via i tamponi Covid rapidi dal medico di famiglia e dai pediatri

FIRENZE: I test vengono distribuiti attraverso le farmacie e i medici possono utilizzarli sui loro pazienti in ambulatorio o in locali predisposti dalle Asl ...

