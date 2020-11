Fiorentina, Pezzella: “Pronto al rientro, dispiace per Iachini” (Di venerdì 20 novembre 2020) Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, è quasi completamente ristabilito ed è pronto a rientrare dopo un periodo altalenante dal punto di vista fisico: “Ho passato un periodo difficile, un po’ duro, ma piano piano sto rientrando in campo, agli allenamenti normali, ritrovando buone sensazioni. Ormai noi calciatori siamo abituati a giocare convivendo col dolore. Se mi dicono ‘basta’ o ‘non si può’, non vado avanti; in caso contrario cerco di fare uno sforzo perché quando ci sono momenti difficili bisogna anche mandare un messaggio ai compagni e all’ambiente sul fatto che noi siamo qui per dare il massimo e per fare il meglio. Finche’ cammino o corro, vado avanti”. Dalla partita di domenica, col Benevento, inizierà la seconda avventura viola di Prandelli. “Ha portato tanto entusiasmo, è una persona che conosce molto bene la città, il club, tutto ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Il capitano della, German, è quasi completamente ristabilito ed è pronto a rientrare dopo un periodo altalenante dal punto di vista fisico: “Ho passato un periodo difficile, un po’ duro, ma piano piano sto rientrando in campo, agli allenamenti normali, ritrovando buone sensazioni. Ormai noi calciatori siamo abituati a giocare convivendo col dolore. Se mi dicono ‘basta’ o ‘non si può’, non vado avanti; in caso contrario cerco di fare uno sforzo perché quando ci sono momenti difficili bisogna anche mandare un messaggio ai compagni e all’ambiente sul fatto che noi siamo qui per dare il massimo e per fare il meglio. Finche’ cammino o corro, vado avanti”. Dalla partita di domenica, col Benevento, inizierà la seconda avventura viola di Prandelli. “Ha portato tanto entusiasmo, è una persona che conosce molto bene la città, il club, tutto ...

