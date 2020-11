Fiorentina, Pezzella: “Esonero Iachini una sconfitta, Prandelli ha portato entusiasmo. Ricordo di Astori? Rispondo così” (Di venerdì 20 novembre 2020) German Pezzella, difensore della Fiorentina, ha parlato dell'esonero di Beppe Iachini e dell’arrivo di Cesare Prandelli sulla panchina viola.Il capitano della Fiorentina è quasi completamente ristabilito ed è pronto a rientrare domenica in occasione del match in programma alle 12.30 contro il Benevento. Dopo un periodo altalenante dal punto di vista fisico, il difensore, pronto al rientro in campo, ha parlato al canale mediatico viola, in vista della sfida contro i campani.Iachini-Prandelli - “Il mister ha portato tanto entusiasmo, conosce molto bene la città, il club e quello che i tifosi viola vogliono dalla squadra. Prova a trasmettere negli allenamenti e in ogni momento disponibile questo e tutto quello che vuole mettere in campo. ... Leggi su mediagol (Di venerdì 20 novembre 2020) German, difensore della, ha parlato dell'esonero di Beppee dell’arrivo di Cesaresulla panchina viola.Il capitano dellaè quasi completamente ristabilito ed è pronto a rientrare domenica in occasione del match in programma alle 12.30 contro il Benevento. Dopo un periodo altalenante dal punto di vista fisico, il difensore, pronto al rientro in campo, ha parlato al canale mediatico viola, in vista della sfida contro i campani.- “Il mister hatanto, conosce molto bene la città, il club e quello che i tifosi viola vogliono dalla squadra. Prova a trasmettere negli allenamenti e in ogni momento disponibile questo e tutto quello che vuole mettere in campo. ...

