Fiorentina-Benevento (22 novembre ore 12:30): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 20 novembre 2020) La stagione della Fiorentina non decolla e il pareggio senza reti con il Parma non ha migliorato sensibilmente la classifica ma ha alimentato il malumore di un ambiente che come conseguenza ha avuto l’annunciato esonero di Iachini e il ritorno di Prandelli sulla panchina viola. Il Benevento arriva a questa trasferta con una striscia aperta InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 20 novembre 2020) La stagione dellanon decolla e il pareggio senza reti con il Parma non ha migliorato sensibilmente la classifica ma ha alimentato il malumore di un ambiente che come conseguenza ha avuto l’annunciato esonero di Iachini e il ritorno di Prandelli sulla panchina viola. Ilarriva a questa trasferta con una striscia aperta InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Fiorentina-Benevento (22 novembre ore 12:30): formazioni, quote, pronostici - PintaGabri99 : RT @Nicco_D612: Fiorentina-Benevento non potrà mai essere una partita come le altre a maggior ragione di domenica e alle 12.30 SEI SEMPRE… - AgReds : RT @acffiorentina: TEAM TALK: Pezzella | ?? @Gpezze: 'Con il Benevento è emozionante, soprattutto per me con la fascia da capitano' ?? Vis… - sportal_it : Pezzella non dimentica Astori - IAMCALCIOBENEVE : Fiorentina-Benevento: gli scommettitori puntano sui viola e tanti gol -