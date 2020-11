Filogaso, morti due operai: lavorano al palazzo comunale (Di venerdì 20 novembre 2020) Due operai sono morti folgorati da un cavo elettrico a Filogaso, paesino in provincia di Vibo Valentia. I due uomini stavano lavorando nella sede del Comune per riparare le grondaie della struttura quando, secondo quanto riporta Adnkronos, un cavo elettrico è entrato in contatto con la pedana su cui erano saliti. Inutile l’intervento degli operatori del 118 per salvare la vita degli operai di 42 e 43 anni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 20 novembre 2020) Duesonofolgorati da un cavo elettrico a, paesino in provincia di Vibo Valentia. I due uomini stavano lavorando nella sede del Comune per riparare le grondaie della struttura quando, secondo quanto riporta Adnkronos, un cavo elettrico è entrato in contatto con la pedana su cui erano saliti. Inutile l’intervento degli operatori del 118 per salvare la vita deglidi 42 e 43 anni. L'articolo proviene da Italia Sera.

