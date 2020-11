Festival di Sanremo 2021, è a rischio? Cosa potrebbe accadere (Di venerdì 20 novembre 2020) Festival di Sanremo 2021. La manifestazione canora più importante d’Italia rischia di saltare. Si studiano soluzioni preventive Durante la quarantena dei mesi di marzo/aprile, tramite una divertente diretta su Instagram, il conduttore Amadeus, insieme al collega e amico di sempre, Fiorello, aveva annunciato l’intenzione di tornare uniti per il Festival di Sanremo 2021. “La prossima L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 20 novembre 2020)di. La manifestazione canora più importante d’Italia rischia di saltare. Si studiano soluzioni preventive Durante la quarantena dei mesi di marzo/aprile, tramite una divertente diretta su Instagram, il conduttore Amadeus, insieme al collega e amico di sempre, Fiorello, aveva annunciato l’intenzione di tornare uniti per ildi. “La prossima L'articolo proviene da YesLife.it.

IlContiAndrea : Sindaco di Sanremo Biancheri: “Non c'è questa richiesta di spostare il Festival di #Sanremo2021 ad aprile non so da… - pasqualedemarte : #Natale senza maxi-cenoni con invadenti parenti di dodicesimo grado. Niente veglioni a Capodanno, soprattutto se ha… - os_esc : RT @IlContiAndrea: Sindaco di Sanremo Biancheri: “Non c'è questa richiesta di spostare il Festival di #Sanremo2021 ad aprile non so da dove… - StefanoLamp : RT @StefanoLamp: Sul blog la storia di Iodice Mauro, da Barletta. Il venditore numero 1 di @scarpdetenis con un sogno nel cassetto: 'partec… - periodicodaily : Sanremo 2021: Il Festival si svolgerà nel mese di Marzo #Sanremo2021 -