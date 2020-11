“Ferite di rara brutalità sul corpo” Minorenne stupra la sua educatrice (Di venerdì 20 novembre 2020) Violentata con estrema violenza dal Minorenne che assistiva in un centro di recupero per ex carcerati. E’ successo in Romagna. Una notte di terrore, la violenza brutale sul corpo prima di riuscire a scappare. Violentata da quello stesso ragazzo Minorenne che stava aiutando a recuperare la vita dopo la dura esperienza del carcere. Era la sua educatrice ed è stata trascinata nella stanza del ragazzo che poi l’avrebbe violentata a più riprese. La donna è riuscita a chiedere aiuto soltanto quando lui ha deciso che era finita lì. Il ragazzo è tornato in carcere, a Bologna, al minorile del Pratello. Cosa l’abbia spinto a compiere un gesto simile nei confronti di una donna che lo aveva sempre aiutato, è compito degli inquirenti stabilirlo. Come sempre accade in questi casi, il Minorenne (straniero) ha sì ... Leggi su chenews (Di venerdì 20 novembre 2020) Violentata con estrema violenza dalche assistiva in un centro di recupero per ex carcerati. E’ successo in Romagna. Una notte di terrore, la violenza brutale sul corpo prima di riuscire a scappare. Violentata da quello stesso ragazzoche stava aiutando a recuperare la vita dopo la dura esperienza del carcere. Era la suaed è stata trascinata nella stanza del ragazzo che poi l’avrebbe violentata a più riprese. La donna è riuscita a chiedere aiuto soltanto quando lui ha deciso che era finita lì. Il ragazzo è tornato in carcere, a Bologna, al minorile del Pratello. Cosa l’abbia spinto a compiere un gesto simile nei confronti di una donna che lo aveva sempre aiutato, è compito degli inquirenti stabilirlo. Come sempre accade in questi casi, il(straniero) ha sì ...

