Feltri e chi ‘lascia’ Silvio che diventa «topo» e «cacasotto» (Di venerdì 20 novembre 2020) I tre dall’Ave Salvini, approdati nella giornata di ieri alla Lega dopo aver abbandonato il gruppo parlamentare alla Camera di Forza Italia, non vengono perdonati da Vittorio Feltri. Zanella, Carrara e Ravetto finiscono nel mirino per aver tradito ‘l’amicizia’ con Silvio Berlusconi, scegliendo una via che – secondo l’ex direttore ed editorialista di Libero – «gli salva le terga». E i toni per definirli, come al solito, sono molto poco sobri: «topi» e «cacasotto». Ecco perché Feltri contro deputati Forza Italia. LEGGI ANCHE > Salvini 2016: «Fuori dalle palle chi cambia partito» «Salvini è un uomo perbene e di parola, pertanto accoglierà il trio dei cacasotto nella propria organizzazione, preparandogli un futuro non tribolato, ma se è per questo pure Berlusconi non è un piffero che scarica i suoi ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 20 novembre 2020) I tre dall’Ave Salvini, approdati nella giornata di ieri alla Lega dopo aver abbandonato il gruppo parlamentare alla Camera di Forza Italia, non vengono perdonati da Vittorio. Zanella, Carrara e Ravetto finiscono nel mirino per aver tradito ‘l’amicizia’ conBerlusconi, scegliendo una via che – secondo l’ex direttore ed editorialista di Libero – «gli salva le terga». E i toni per definirli, come al solito, sono molto poco sobri: «topi» e «». Ecco perchécontro deputati Forza Italia. LEGGI ANCHE > Salvini 2016: «Fuori dalle palle chi cambia partito» «Salvini è un uomo perbene e di parola, pertanto accoglierà il trio deinella propria organizzazione, preparandogli un futuro non tribolato, ma se è per questo pure Berlusconi non è un piffero che scarica i suoi ...

GentiliStefano : Trovo particolarmente stimolate l’articolo di oggi sulla Stampa di Mattia Feltri che tratta il tema dell’evoluzione… - DallaSpezia : “Chi è idoneo a ricoprire un incarico di nomina politica non è capace di ottenere risultati, e chi è capace non è i… - rattigreta : inizio la giornata con superiorità leggendo chi disprezzo e constatando che comunque è fan di feltri etc - SergioPerrotta1 : @robweb63 @MastriTina Secondo o no ...Libero, Feltri, Porro, Sallusti, Senaldi etc. Fanno schifo comunque, così co… - LCafeinter : RT @IlBeneVincera: @ElleBiUno @Marius30386553 Neppure io vedo la tv ma -mi dicono- che a #fuoridalcoro- sia stato Vittorio #Feltri a sbeffe… -