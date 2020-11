Federica Panicucci pronta a sfidare Amadeus a Capodanno (Di venerdì 20 novembre 2020) L’ultimo dell’anno si avvicina e con esso anche la sfida televisiva delle principali emittenti tv italiane. In casa Mediaset è stata confermata anche per quest’anno Federica Panicucci, per una doppia conduzione nelle imminenti feste. La conduttrice, volto familiare e molto amato di Mattino 5, puntualmente fa registrare ottimi ascolti battendo la diretta concorrenza rappresentata da UnoMattina. Federica Panicucci condurrà il concerto di Natale in Vaticano in onda la sera della vigilia, e la vedremo anche in tv per la notte di Capodanno in musica, nell’immancabile appuntamento del 31 dicembre su Canale 5. Nonostante quindi le incognite che questo 2020 sta portando con sé, restano confermati gli appuntamenti in calendario per le feste natalizie in televisione. Proprio a causa dell’emergenza sanitaria in ... Leggi su dilei (Di venerdì 20 novembre 2020) L’ultimo dell’anno si avvicina e con esso anche la sfida televisiva delle principali emittenti tv italiane. In casa Mediaset è stata confermata anche per quest’anno, per una doppia conduzione nelle imminenti feste. La conduttrice, volto familiare e molto amato di Mattino 5, puntualmente fa registrare ottimi ascolti battendo la diretta concorrenza rappresentata da UnoMattina.condurrà il concerto di Natale in Vaticano in onda la sera della vigilia, e la vedremo anche in tv per la notte diin musica, nell’immancabile appuntamento del 31 dicembre su Canale 5. Nonostante quindi le incognite che questo 2020 sta portando con sé, restano confermati gli appuntamenti in calendario per le feste natalizie in televisione. Proprio a causa dell’emergenza sanitaria in ...

napoliforever89 : RT @MasterAb88: #Mattino5 continua a travolgere #storieitaliane. 17,7 per la Panicucci, 15,8 per la Daniele Federica sembra aver fidelizzat… - bdu_tv : RT @MasterAb88: #Mattino5 continua a travolgere #storieitaliane. 17,7 per la Panicucci, 15,8 per la Daniele Federica sembra aver fidelizzat… - fede_panicucci : RT @MasterAb88: #Mattino5 continua a travolgere #storieitaliane. 17,7 per la Panicucci, 15,8 per la Daniele Federica sembra aver fidelizzat… - BISLACCO3 : RT @MasterAb88: #Mattino5 continua a travolgere #storieitaliane. 17,7 per la Panicucci, 15,8 per la Daniele Federica sembra aver fidelizzat… - MasterAb88 : #Mattino5 continua a travolgere #storieitaliane. 17,7 per la Panicucci, 15,8 per la Daniele Federica sembra aver fi… -