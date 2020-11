Fed e amministrazione Trump in rotta di collisione

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Nuovo strappo nel tanto tormentato rapporto tra Federal Reserve e. Il segretario al Tesoro uscente, Steven Mnuchin, in una lettera inviata al governatore Jerome Powell, ha fatto sapere che lascerà scadere i programmi di prestito di emergenza della Fed. Si tratta di fondi creati in risposta ai lockdown di primavera e che hanno consentito alla banca centrale di prestare fino a 4.500 miliardi di dollari su vari mercati finanziari. A fronte di tale annuncio la banca centrale ha risposto rendendo pubblico il suo disappunto e sostenendo che i fondi istituiti durante la pandemia di coronavirus sarebbe meglio che “continuassero a svolgere il loro importante ruolo di sostegno per il nostro ed economia vulnerabile”. Mnuchin ha motivato la decisione affermando che i programmi “hanno chiaramente raggiunto i loro obiettivi” e ...