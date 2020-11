sergimagugliani : RT @ilmessaggeroit: Fca, l'unico costruttore che ad ottobre cresce in Europa: la svolta elettrificata paga - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Fca, l'unico costruttore che ad ottobre cresce in Europa: la svolta elettrificata paga - ilmessaggeroit : Fca, l'unico costruttore che ad ottobre cresce in Europa: la svolta elettrificata paga -

Il Mattino

Ieri sono stati divulgati dall’Acea i dati di vendita europei di ottobre ed emergono le ottime prestazioni di Fca. In un mercato totale in contrazione di oltre il 7%, Fiat Chrysler è andata in ...Come accaduto nel 2019, per il secondo anno consecutivo Fiat Chrysler Automobiles è main sponsor di Visionary Days, il format generazionale in cui migliaia di giovani di tutta Italia si incontrano, an ...