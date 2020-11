Fattura elettronica: innovazione, eco sostenibilità ed incremento delle casse comuni (Di venerdì 20 novembre 2020) La Fattura elettronica è stata introdotta da poco più di un anno, obbligatoria per la maggior parte dei professionisti. I professionisti ovviamente sono liberi di scegliere la piattaforma o il software che più preferiscono per effettuare la Fatturazione, come ad esempio FatturaPRO, e hanno in questo modo la possibilità di lavorare in modo più innovativo ed eco sostenibile. Non solo, con la Fattura elettronica si ha modo anche di incrementare le casse comuni in modo importante. Andiamo insieme a vedere un po’ più da vicino questi elementi. Fattura elettronica, un modo innovativo di lavorare La Fattura elettronica è il chiaro segno dell’innovazione che il mondo del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Laè stata introdotta da poco più di un anno, obbligatoria per la maggior parte dei professionisti. I professionisti ovviamente sono liberi di scegliere la piattaforma o il software che più preferiscono per effettuare lazione, come ad esempioPRO, e hanno in questo modo la possibilità di lavorare in modo più innovativo ed eco sostenibile. Non solo, con lasi ha modo anche di incrementare lein modo importante. Andiamo insieme a vedere un po’ più da vicino questi elementi., un modo innovativo di lavorare Laè il chiaro segno dell’che il mondo del ...

HOTELCUBE : Incubi da #FatturaElettronica?? Cosa cambierà dal 1° gennaio 2021??? ??Qui per saperne di più:… - basysnet : Fattura elettronica: nuovi codici. Facoltativi adesso… obbligatori al nuovo anno Vi sono alcune novità, in ambito d… - InfoFiscale : Fattura elettronica, deleghe in scadenza: rinnovo obbligatorio per il 2021 - SiavItalia : ?? #FatturazioneElettronicaEuropea: come gestirla in #sicurezza? Quali sono i reali #vantaggi?Quali strumenti… - SanremoNews : La fattura elettronica per il regime forfettario è obbligatoria? Cosa dice la legge -

Ultime Notizie dalla rete : Fattura elettronica Fattura elettronica, deleghe in scadenza: rinnovo obbligatorio per il 2021 Informazione Fiscale De Lise (commercialisti): necessaria una reale semplificazione del fisco

(Teleborsa) - Serve una semplificazione reale del fisco per i contribuenti e i professionisti che ogni giorno li assistono, altrimenti il sistema andrà al collasso. Ad affermalo Matteo De ...

Covid-19, De Lise (commercialisti): “La semplificazione in Italia resta un miraggio”

Napoli, 20 Novembre - "Siamo in piena pandemia e il diktat sbandierato è sempre lo stesso: semplificare. Eppure, in questi ultimi mesi non c'è stato un solo passaggio che abbia 'semplificato' la vita ...

(Teleborsa) - Serve una semplificazione reale del fisco per i contribuenti e i professionisti che ogni giorno li assistono, altrimenti il sistema andrà al collasso. Ad affermalo Matteo De ...Napoli, 20 Novembre - "Siamo in piena pandemia e il diktat sbandierato è sempre lo stesso: semplificare. Eppure, in questi ultimi mesi non c'è stato un solo passaggio che abbia 'semplificato' la vita ...