Fata Madrina Cercasi, la nuovissima e magica commedia di Natale (Di venerdì 20 novembre 2020) Disney+ ha diffuso il trailer di con Isla Fisher e Jillian Bell, che debutterà in esclusiva sulla piattaforma di streaming venerdì 4 dicembre 2020. Ambientata nel periodo natalizio, Fata Madrina Cercasi è una commedia con protagonista Eleanor, una giovane e inesperta Fata Madrina in formazione (Jillian Bell) che, dopo aver sentito che la professione da lei scelta rischia l'estinzione, decide di mostrare al mondo che le persone hanno ancora bisogno delle fate madrine. Dopo aver trovato una lettera smarrita di una bambina di 10 anni in difficoltà, Eleanor la rintraccia e scopre che la bambina, Mackenzie, è ora una mamma single di 40 anni (Isla Fisher) che lavora in un notiziario di Boston. Avendo perso il marito molti anni prima, Mackenzie ha quasi rinunciato all'idea del "Per ...

