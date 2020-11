«Famoso»: Sfera Ebbasta, rockstar che punta all’America (Di venerdì 20 novembre 2020) A scrivere di Sfera Ebbasta perdi sempre. E questo, in un certo senso, dimostra un fatto ormai noto: Sfera è l’unica rockstar davvero contemporanea che abbiamo. Le rockstar hanno una mitologia onnivora e autosufficiente, si nutrono di tutto ma più di tutto del disprezzo, dell’incomprensione, della derisione. Se non c’è solco, se nessuno perde la pazienza, non c’è rockstar. Anzi, il rischio vero, per Gionata Boschetti, è l’unanimità, la pioggia di elogi di cui un po’ si sente già l’odore. Le larghe intese uccidono le rockstar. Famoso è il terzo album di Sfera ed è uscito accompagnato dalla miglior promozione che un artista italiano possa desiderare, compresi un patinato documentario agiografico su Amazon e una piazza temporaneamente intitolata a suo nome a Cinisello Balsamo. Un autolesionista magari chiederebbe conto dell’uso della toponomastica come leva di marketing, ma sarebbe da pazzi, perché Sfera vince sempre, ed è per questo che Sfera è una rockstar. Potremmo pensare di dismettere l’idea di rockstar, come fatto la filatelia, ma questo non è un problema di Sfera, lui ha ereditato una possibilità, l’ha perfezionata, ci ha messo le sue cose, orecchio, talento, ostinazione. Leggi su vanityfair (Di venerdì 20 novembre 2020) A scrivere di Sfera Ebbasta perdi sempre. E questo, in un certo senso, dimostra un fatto ormai noto: Sfera è l’unica rockstar davvero contemporanea che abbiamo. Le rockstar hanno una mitologia onnivora e autosufficiente, si nutrono di tutto ma più di tutto del disprezzo, dell’incomprensione, della derisione. Se non c’è solco, se nessuno perde la pazienza, non c’è rockstar. Anzi, il rischio vero, per Gionata Boschetti, è l’unanimità, la pioggia di elogi di cui un po’ si sente già l’odore. Le larghe intese uccidono le rockstar. Famoso è il terzo album di Sfera ed è uscito accompagnato dalla miglior promozione che un artista italiano possa desiderare, compresi un patinato documentario agiografico su Amazon e una piazza temporaneamente intitolata a suo nome a Cinisello Balsamo. Un autolesionista magari chiederebbe conto dell’uso della toponomastica come leva di marketing, ma sarebbe da pazzi, perché Sfera vince sempre, ed è per questo che Sfera è una rockstar. Potremmo pensare di dismettere l’idea di rockstar, come fatto la filatelia, ma questo non è un problema di Sfera, lui ha ereditato una possibilità, l’ha perfezionata, ci ha messo le sue cose, orecchio, talento, ostinazione.

