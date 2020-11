Fabrizio Moro, esce l'album Canzoni d'amore nascoste (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA, 20 NOV - Venerdì 20 novembre Fabrizio Moro torna con la sua nuova raccolta di brani d'amore "Canzoni d'amore nascoste" (Fattoria del Moro distr. Believe), disponibile in versione cd e vinile, in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA, 20 NOV - Venerdì 20 novembretorna con la sua nuova raccolta di brani d'd'" (Fattoria deldistr. Believe), disponibile in versione cd e vinile, in ...

_apartete : RT @meta_moro: Fabrizio Moro realizza un altro suo sogno: cantare su un trono dorato con il prosecco di fianco: - destrialmuro : Vorrei ascoltare l'album di Fabrizio Moro ma sono stanca morta - Niente_eNessuno : RT @sangueneIlevene: Comunque io non ci voglio vivere in un mondo dove l’album di Sfera è più venduto di quelli di Tiziano Ferro, Fabrizio… - lapacechenonho_ : RT @RadioSubasio: Fabrizio Moro, on line il video di “Melodia di Giugno” - isabellamisceo : Regia : Fabrizio Moro #FabrizioMoro #canzonidamorenascoste #Imaginaction #milanomusicweek #MMW2020 -