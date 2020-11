Fabio Aru correrà nel ciclocross? Possibile gara il 6 dicembre in casa | le ultime indiscrezioni

(Di venerdì 20 novembre 2020)Aru svelerà il suo futuro entro la fine del mese di novembre. Tra una decina di giorni scopriremo quale sarà la squadra per cui il sardonel 2021, dopo le tantegiunte nell’ultimo periodo: tra la pista che porta alla NTT (formazione World Tour, si è salvata con l’ingresso di un nuovo sponsor) e le opzioni Professional (si è tanto parlato della Vini Zabù di Luca Scinto e della russa Gazprom) non è ancora chiaro dove il Cavaliere dei Quattro Mori si accaserà dopo tre anni deludenti alla UAE Emirates. Nelleinterviste rilasciate,Aru non si è sbottonato più di tanto e ha mantenuto ancora il massimo riserbo sul suo imminente futuro. Si era vociferato anche di unaavventura nele lo stesso atleta ha dichiarato ...

Fabio Aru potrebbe tornare ad attaccare il numero alla schiena il prossimo 6 dicembre, giorno in cui si svolgerà la gara di ciclocross a Villacidro, in Sardegna, suo paese natale. L’indiscrezione non ...Fabio Aru torna a parlare dopo un periodo di assenza. Il corridore sardo ha ripreso gli allenamenti in questo periodo, intenzionato a farsi trovare pronto per un 2021 in cui si augura di poter finalme ...