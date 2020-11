Eurocup 2020/2021, la Virtus Bologna batte il Lietkabelis 82-73: cronaca e tabellino (Di venerdì 20 novembre 2020) La Virtus Bologna batte i lituani del Lietkabelis per 82-73 e fa suo il recupero della sesta giornata di Eurocup 2020/2021. Le vu nere non devono faticare troppo contro i meno quotati avversari, che fin qui avevano vinto appena una volta nel girone, e continuano a dominare il raggruppamento da imbattuti e con sole vittorie. I felsinei, adesso, potranno rituffarsi sul campionato con ulteriore autostima. Avvio equilibrato nel primo set, ma la squadra italiana si mantiene sempre in vantaggio e con Weems trova addirittura il canestro del 18-11 che vale il +7. Alla sirena, però, il margine si riduce sul 21-17 e nel secondo quarto sono addirittura gli ospiti a mettere a referto un punto in più, chiudendo all’intervallo lungo sotto di tre sul 37-34. Il margine per la ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Lai lituani delper 82-73 e fa suo il recupero della sesta giornata di. Le vu nere non devono faticare troppo contro i meno quotati avversari, che fin qui avevano vinto appena una volta nel girone, e continuano a dominare il raggruppamento da imbattuti e con sole vittorie. I felsinei, adesso, potranno rituffarsi sul campionato con ulteriore autostima. Avvio equilibrato nel primo set, ma la squadra italiana si mantiene sempre in vantaggio e con Weems trova addirittura il canestro del 18-11 che vale il +7. Alla sirena, però, il margine si riduce sul 21-17 e nel secondo quarto sono addirittura gli ospiti a mettere a referto un punto in più, chiudendo all’intervallo lungo sotto di tre sul 37-34. Il margine per la ...

zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Lietkabelis 72-53 EuroCup basket in DIRETTA: V nere in controllo a metà ultimo quarto -… - sportface2016 : #Eurocup, la #VirtusBologna batte i lituani del #Lietkabelis 82-73: cronaca e tabellino - Superbasket_it : EuroCup: terzo quarto letale, la Virtus resta imbattuta - LeonessaBrescia : Pronti e carichi?? Altro giro, altra corsa al PalaLeonessa A2A che accoglie il @KKBuducnostVOLI per il recupero del… - OA_Sport : LIVE Virtus Bologna-Lietkabelis, EuroCup basket in DIRETTA: le V nere tornano in Europa per un recupero importante -