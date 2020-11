Ethos su Netflix, la serie turca dello scandalo che fa infuriare i conservatori (Di venerdì 20 novembre 2020) Ethos su Netflix non è come le altre serie turche che da ormai alcuni anni affollano palinsesti televisivi e piattaforme di streaming. La Turchia ci ha offerto prodotti tradizionalisti, dove vincono i buoni sentimenti e non si osa infrangere la linea conservatrice. Ethos, invece, ha suscitato fin da subito diverse polemiche per via di alcune scene, ma allo stesso tempo ha attratto la curiosità del suo pubblico. La scelta narrativa è singolare: la storia non è lineare, né segue uno specifico personaggio. Al contrario, al centro della trama c’è un gruppo di soggetti che provengono da diversi contesti socio-culturale. In qualche modo le loro vite si incrociano (sia per destino, sia perché costretti) sullo sfondo della vibrante e colorata città di Istanbul. Tra loro c’è Meryem, giovane addetta alle pulizie del ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 novembre 2020)sunon è come le altreturche che da ormai alcuni anni affollano palinsesti televisivi e piattaforme di streaming. La Turchia ci ha offerto prodotti tradizionalisti, dove vincono i buoni sentimenti e non si osa infrangere la linea conservatrice., invece, ha suscitato fin da subito diverse polemiche per via di alcune scene, ma allo stesso tempo ha attratto la curiosità del suo pubblico. La scelta narrativa è singolare: la storia non è lineare, né segue uno specifico personaggio. Al contrario, al centro della trama c’è un gruppo di soggetti che provengono da diversi contesti socio-culturale. In qualche modo le loro vite si incrociano (sia per destino, sia perché costretti) sullo sfondo della vibrante e colorata città di Istanbul. Tra loro c’è Meryem, giovane addetta alle pulizie del ...

ostvest : RT @Rendi10262930: Consiglio spassionato : guardate la serie Netflix Bir baskadir (lett.'speciale') tradotta impropriamente con Ethos. Ne u… - giovannicovini : #Ethos #NetflixTurkiye #Netflix #recensione Cose turche. Meravigliose. - imfalljngforyou : voglio troppo guardare Ethos e la regina degli scacchi su netflix ma non ho tempo neanche per mettermi a piangere - ItalyDubs : RT @giudebo: #Ethos nuova serie originale ???? di #Netflix: nel secondo episodio una delle protagoniste vede per qualche secondo la famosa se… - giudebo : #Ethos nuova serie originale ???? di #Netflix: nel secondo episodio una delle protagoniste vede per qualche secondo l… -

Ultime Notizie dalla rete : Ethos Netflix Ethos su Netflix una serie turca di nicchia a sfondo sociale PlayBlog.it Ethos: trama e cast serie Netflix

Ethos è una serie turca Netflix, formata in tutto da otto episodi, la produzione turca è scritta, diretta e prodotta da Ali Farkhonde e Nisan Ceren Gocen per conto di Krek Film. Un gruppo di personagg ...

Prima messa in onda italiana

Ethos (2020): scheda completa della serie TV di Berkun Oya con stagioni ed episodi, trame, recensioni, cast, trailer, foto e curiosità ...

Ethos è una serie turca Netflix, formata in tutto da otto episodi, la produzione turca è scritta, diretta e prodotta da Ali Farkhonde e Nisan Ceren Gocen per conto di Krek Film. Un gruppo di personagg ...Ethos (2020): scheda completa della serie TV di Berkun Oya con stagioni ed episodi, trame, recensioni, cast, trailer, foto e curiosità ...