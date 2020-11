Estrazione EuroJackpot 20 novembre 2020 diretta risultati

(Di venerdì 20 novembre 2020) Appuntamento del venerdì con i numeri vincenti dell’di20: dalle ore 20.00 ladei. Nuovo appuntamento con le giocate di, una lotteria europea, che coinvolge diversi Paesi, tra cui appunto il nostro. Si rinnovano anche stasera in tutta Europa e anche in Italia le giocate della lotteria, il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Undici giocatori riescono a centrare 5 numeri vincenti, tutti in Germania: per ciascuno di loro 77mila euro, per il 5+2 del prossimo Eurojackpot 60 milioni.

Ultima estrazione Eurojackpot di venerdì 13 novembre 2020: i numeri vincenti. Dopo il 5+2 di un mese fa stasera sfugge il super jackpot da oltre 45 milioni La combinazione vincente dell’ultima estr ...