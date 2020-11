Estese indagini su Trump a New York, coinvolta Ivanka (Di venerdì 20 novembre 2020) Nuovi guai per Donald Trump. Estese le indagini su Trump e la Trump Organization a New York. Secondo quanto riportato dal New York Times le autorità di New York hanno esteso le indagini ad alcune deduzioni fiscali per milioni di dollari legate ad alcune consulenze. Una parte di questi soldi sarebbe finita nelle tasche della Leggi su periodicodaily (Di venerdì 20 novembre 2020) Nuovi guai per Donaldlesue laOrganization a New. Secondo quanto riportato dal NewTimes le autorità di Newhanno esteso lead alcune deduzioni fiscali per milioni di dollari legate ad alcune consulenze. Una parte di questi soldi sarebbe finita nelle tasche della

