Esternalizzazioni in arrivo: mi chiedo come possiamo ancora confondere merci e lavoratori (Di venerdì 20 novembre 2020) Banche, grande distribuzione organizzata, telecomunicazioni, le grandi aziende si preparano ad attuare ingenti piani di esternalizzazione per migliaia di lavoratori. Intesa San Paolo dichiara una mega cessione di ben 5107 persone, segue la cessione di E-distribuzione del gruppo Enel, contro cui hanno protestato ben 1200 lavoratori toscani, ma anche la cessione di Tim di alcune attività IT che coinvolge quasi 700 lavoratori. Numeri che fanno certamente riflettere, specie se si considera che in Italia un numero via via crescente di lavoratori fa causa contro le cessioni di ramo d’azienda, con una enorme elaborazione giurisprudenziale che ha fissato dei paletti importanti per identificare le vere cessioni dalle operazioni illegittime di espulsione del personale. Le Esternalizzazioni sono da sempre state ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Banche, grande distribuzione organizzata, telecomunicazioni, le grandi aziende si preparano ad attuare ingenti piani di esternalizzazione per migliaia di. Intesa San Paolo dichiara una mega cessione di ben 5107 persone, segue la cessione di E-distribuzione del gruppo Enel, contro cui hanno protestato ben 1200toscani, ma anche la cessione di Tim di alcune attività IT che coinvolge quasi 700. Numeri che fanno certamente riflettere, specie se si considera che in Italia un numero via via crescente difa causa contro le cessioni di ramo d’azienda, con una enorme elaborazione giurisprudenziale che ha fissato dei paletti importanti per identificare le vere cessioni dalle operazioni illegittime di espulsione del personale. Lesono da sempre state ...

clikservernet : Esternalizzazioni in arrivo: mi chiedo come possiamo ancora confondere merci e lavoratori - Noovyis : (Esternalizzazioni in arrivo: mi chiedo come possiamo ancora confondere merci e lavoratori) Playhitmusic - - syndicom_it : Soluzioni a lungo termine anziché esternalizzazioni a breve termine! #appello #mareadipacchi #coronavirus… -