Esclusivo TPI: Tutti chiusi in casa ma non l’ordine dei medici di Roma. “Ci sono le elezioni e il presidente vuole far votare 43mila colleghi in presenza” (Di venerdì 20 novembre 2020) State a distanza. Restate a casa. In questi mesi tantissimi medici ci hanno raccomandato, giustamente, di evitare gli assembramenti per ridurre al minimo il rischio contagio da Covid-19. Assembramenti che però l’ordine dei medici di Roma e Provincia rischia di creare tra pochi giorni. Per domenica 22 novembre è stata infatti convocata nella Capitale l’assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’ordine dei medici e degli Odontoiatri di Roma e Provincia. Online? No, in presenza. A denunciarlo pubblicamente, dopo un esposto in Procura, è stata a TPI la Lista Orgogliosamente medici. Domenica oltre 43 mila tra medici e odontoiatri si potrebbero quindi presentare davanti alla sede Romana ... Leggi su tpi (Di venerdì 20 novembre 2020) State a distanza. Restate a. In questi mesi tantissimici hanno raccomandato, giustamente, di evitare gli assembramenti per ridurre al minimo il rischio contagio da Covid-19. Assembramenti che peròdeidie Provincia rischia di creare tra pochi giorni. Per domenica 22 novembre è stata infatti convocata nella Capitale l’assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo deldeie degli Odontoiatri die Provincia. Online? No, in presenza. A denunciarlo pubblicamente, dopo un esposto in Procura, è stata a TPI la Lista Orgogliosamente. Domenica oltre 43 mila trae odontoiatri si potrebbero quindi presentare davanti alla sedena ...

