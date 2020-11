Era Valentina Rapisarda di Uomini e Donne: oggi a 30 anni è diventata… [FOTO] (Di venerdì 20 novembre 2020) Vi ricordate di Valentina Rapisarda? Nel 2014 ha partecipato come corteggiatrice di Uomini e Donne; sul trono, Andrea Cerioli. All’epoca il tronista ha deciso di abbandonare il programma ma la ragazza non si è arresa e, lontano dalle telecamere, tra i due è scoppiata la passione. La loro storia, però, è terminata dopo un anno e mezzo. Valentina ha raccontato che durante Uomini e Donne ha sofferto di anoressia: “Pesavo 38 chili, dopo due anni posso dire di esserne uscita grazie al sostegno di medici specializzati“, ha raccontato; ma come è diventata oggi? Valentina Rapisarda oggi FOTO Il primo trono di Andrea Cerioli ha visto la presenza di Valentina ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 20 novembre 2020) Vi ricordate di? Nel 2014 ha partecipato come corteggiatrice di; sul trono, Andrea Cerioli. All’epoca il tronista ha deciso di abbandonare il programma ma la ragazza non si è arresa e, lontano dalle telecamere, tra i due è scoppiata la passione. La loro storia, però, è terminata dopo un anno e mezzo.ha raccontato che duranteha sofferto di anoressia: “Pesavo 38 chili, dopo dueposso dire di esserne uscita grazie al sostegno di medici specializzati“, ha raccontato; ma come è diventataIl primo trono di Andrea Cerioli ha visto la presenza di...

Cordy_Valentina : @lauderthanbomb7 Io quando Jin era dentro allo stadio insieme agli altri - valentina_mulas : @paolomula1 Cappellacci a confronto era Churchill. - valentina_mulas : @andrea_pecchia Pensavo ti fossi trovato davanti il faccione di Solinas. Che era peggio - CronacheMc : Valentina Matteucci racconta l'esperienza vissuta a fianco del papà e la campagna social creata per sensibilizzare… - valentina_mulas : @MicLedda No no ma lo so, lo dicevo a me oltre che a te! ?? Comunque una delle cose che ho fatto qualche mese dopo a… -