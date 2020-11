ENEA, nuovo bando per sviluppo di tecnologie innovative in partnership con imprese (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Potrà contare su un finanziamento complessivo di 300 mila euro il nuovo bando del programma ENEA “Proof of Concept” (PoC), che punta supportare lo sviluppo di tecnologie innovative dell’Agenzia, in partnership con imprese interessate a condividere il rischio dell’investimento. Dei 300 mila euro, 210 mila arrivano dal Ministero dello sviluppo Economico e 90 mila euro dal fondo d’investimento Progress Tech Transfer che vede MITO Technology srl nel ruolo di advisor unico. Il programma PoC è stato istituito da ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) nel 2018 e ha consentito finora di finanziare 37 progetti con circa 1,6 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Potrà contare su un finanziamento complessivo di 300 mila euro ildel programma“Proof of Concept” (PoC), che punta supportare lodidell’Agenzia, inconinteressate a condividere il rischio dell’investimento. Dei 300 mila euro, 210 mila arrivano dal Ministero delloEconomico e 90 mila euro dal fondo d’investimento Progress Tech Transfer che vede MITO Technology srl nel ruolo di advisor unico. Il programma PoC è stato istituito da(Agenzia nazionale per le nuove, l’energia e loeconomico sostenibile) nel 2018 e ha consentito finora di finanziare 37 progetti con circa 1,6 ...

Il brevetto ENEA per il riciclo dei pannelli fotovoltaici permette di diminuire la complessità di processo e aumentarne la flessibilità.

