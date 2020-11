Emma Marrone svela i tre modi per farla sorridere | Foto (Di venerdì 20 novembre 2020) La cantante salentina è sempre ironica e con la sua simpatia fa sorridere i follower Emma Marrone è amata dal pubblico, seguitissima come cantante e come giudice di X Factor. Piace per la sua bravura, per la sua voce graffiante, ma anche per il suo aspetto fisico e per il suo carattere. Sincera e genuina sa sempre prendere le difese del più debole. La gioia di vivere che trasmette al pubblico Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real brown) La cantante salentina ha un carattere forte, ma anche le sue fragilità, come è emerso in passato per colpa della malattia. Ma anche nella malattia Emma ha attinto per trovare il bello della vita. Trasmette una bella carica emotiva e voglia di prendere la vita a morsi, di godersi ogni istante ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 20 novembre 2020) La cantante salentina è sempre ironica e con la sua simpatia fai followerè amata dal pubblico, seguitissima come cantante e come giudice di X Factor. Piace per la sua bravura, per la sua voce graffiante, ma anche per il suo aspetto fisico e per il suo carattere. Sincera e genuina sa sempre prendere le difese del più debole. La gioia di vivere che trasmette al pubblico Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real brown) La cantante salentina ha un carattere forte, ma anche le sue fragilità, come è emerso in passato per colpa della malattia. Ma anche nella malattiaha attinto per trovare il bello della vita. Trasmette una bella carica emotiva e voglia di prendere la vita a morsi, di godersi ogni istante ...

IOdonna : E' la grintosa e talentuosa Emma Marrone la protagonista della nostra cover in edicola oggi - IOdonna : Emma Marrone: «Finalmente piango. E non sono lacrime di dolore» - peppe_zk : RT @DemisChaos: Se non erro Elodie entra nella storia di XFactor come la seconda ospite dei live ad essere uscita da Amici. La prima era st… - sorridol0stesso : @Shining__Star94 Chissà perché iniziate sempre con “a me piace” ma poi gliene dite di tutti i colori. Provaci tu ad… - DinoRuffo : @SiculaMente_ Quest'anno troppo scadente. Seguo solo le audicion per farmi due risate. Poi vedi Emma Marrone giudic… -