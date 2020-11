Emma Contro Mika e una Frase Fuori Posto: “Parla Italiano” (Di venerdì 20 novembre 2020) Una discussione parecchio accesa si è svolta ieri nel programma X Factor tra i due giudici Emma e Mika. Oggetto della diatriba uno dei concorrenti della squadra di Mika, Vergo. La sua esibizione, in cui ha interpretato “Oro” di Mango, ha lasciato perplessa Emma, che ne ha approfittato per giudicare in toto il cantante. Secondo Leggi su youreduaction (Di venerdì 20 novembre 2020) Una discussione parecchio accesa si è svolta ieri nel programma X Factor tra i due giudici. Oggetto della diatriba uno dei concorrenti della squadra di, Vergo. La sua esibizione, in cui ha interpretato “Oro” di Mango, ha lasciato perplessa, che ne ha approfittato per giudicare in toto il cantante. Secondo

santarosalba : RT @xemmastour: siete imbarazzanti voi e i vostri commenti contro di emma, seguite xfactor per la musica o per buttare merda contro i giudi… - natish__ : RT @honeyvenomxxx: Scusa il discorso contro gli italiani bigotti per l’uscita di Vergo non vale? Paladina della giustizia solo quando ti f… - RilkeRainer : RT @gayit: X Factor, Emma contro l'eliminazione di Blue Phelix: 'Ha pagato lo scotto del pregiudizio'. Fuori anche Vergo - infoitcultura : X Factor 2020, Emma Marrone e la Risposta epica ad un Commento omofobo contro Blue Phelix - infoitcultura : X Factor, Emma sbotta contro Mika: ‘Ragionate in italiano o ve lo traduciamo’ -