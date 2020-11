Emissioni - L' Ue stabilisce nuovi criteri per classificare i costruttori sostenibili

(Di venerdì 20 novembre 2020) Indirizzare la liquidità della finanza verde affinché sostenga progetti effettivamente orientati allatà: è questo l'obiettivo della consultazione pubblica aperta oggi dall'Unione Europea, che porterà a una classificazione delle attività delle Case automobilistiche a seconda della CO2 emessa. In sostanza, in base aiche Bruxelles intende introdurre, la produzione di un'automobile verrà considerata un investimento sostenibile solo se questa riguarderà un'ibrida plug-in o un'elettrica, e dal 2026 solo le vetture azero. Un marchio di fabbrica. Sia chiaro, l'iniziativa proposta dalla Commissione non intende imporre paletti alla fabbricazione o alla vendita delle auto, ma sdoganerà una sorta di etichetta green per orientare gli investitori che vogliono puntare su progetti a basse ...

L'Unione europea si è data per il 2020 l'obiettivo di ridurre del 6% l'intensità delle emissioni di gas serra dei combustibili venduti per il trasporto In Europa fallito l'obiettivo del meno 6% entro ...