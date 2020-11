Emery: “La rivoluzione difensivista della Liga, s’è trasformata nella vecchia Serie A” (Di venerdì 20 novembre 2020) Unai Emery è tornato in Spagna dopo quattro anni in tour straniero, tra del Paris Saint-Germain e dell’Arsenal, “due club deformati da crisi esistenziali”, come scrive El Pais nell’introduzione alla lunga intervista che lo vede protagonista. “L’allenatore basco ha ritrovato la pace che le società semplici garantiscono. Non un ramo di una holding con sede all’estero né un’ambasciata di uno stato sovrano del Golfo Persico, il Villarreal è solo un club di calcio”. Domani gioca contro il Real Madrid e da questo punto di vista privilegiato legge il momento del calcio spagnolo, con una riflessione originale: la Liga sta diventando difensivista, e il problema di Real Madrid e Barcellona è che parametrano la loro forza su avversarie troppo inferiori, i top player contro le piccole si impegnano meno. “Tutto influenza. La minore capacità ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 novembre 2020) Unaiè tornato in Spagna dopo quattro anni in tour straniero, tra del Paris Saint-Germain e dell’Arsenal, “due club deformati da crisi esistenziali”, come scrive El Pais nell’introduzione alla lunga intervista che lo vede protagonista. “L’allenatore basco ha ritrovato la pace che le società semplici garantiscono. Non un ramo di una holding con sede all’estero né un’ambasciata di uno stato sovrano del Golfo Persico, il Villarreal è solo un club di calcio”. Domani gioca contro il Real Madrid e da questo punto di vista privilegiato legge il momento del calcio spagnolo, con una riflessione originale: lasta diventando, e il problema di Real Madrid e Barcellona è che parametrano la loro forza su avversarie troppo inferiori, i top player contro le piccole si impegnano meno. “Tutto influenza. La minore capacità ...

napolista : #Emery: “La rivoluzione difensivista della #Liga, s’è trasformata nella vecchia #SerieA” Il tecnico basco di ritorn… - spagnolo_il : RT @grecben: Unai Emery è arrivato al Villarreal ed ha subito provato a far ripartire la sua carriera, cercando di riportarla ai livelli di… - Jotaro61 : RT @grecben: Unai Emery è arrivato al Villarreal ed ha subito provato a far ripartire la sua carriera, cercando di riportarla ai livelli di… - grecben : Unai Emery è arrivato al Villarreal ed ha subito provato a far ripartire la sua carriera, cercando di riportarla ai… - sabbiemobiIii : ma voi ve la ricordate emery bingham -