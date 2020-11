Emery | “La Liga è cambiata | è come la vecchia Serie A Si punta a non prendere gol”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 20 novembre 2020) Il tecnico del Villarreal, Unai, ha parlato tramite le colonne de El Pais, facendo un paragone tra lae laA. Per l’ex PSG in Spagna si stanno molto avvicinando al tipo di calcio concepito in Italia. Queste le sue parole: “Il calcio che vediamo oggi in Spagna si lega al messaggio di tenere la porta inviolata. Si guarda con cautela la porta avversaria. Tutto questo è arrivato fin qui. Le partite belle e attraenti, con entrambe le squadre cheno a segnare, trasmettono energia e incertezza per 90 minuti, va contro l’organizzazione. La coperta è corta”. Sul campionato: “Quest’anno può accadere di tutto. Real Madrid e Barcellona sono non sono costanti quando non sono motivate al massimo. I giocatori misurano lo sforzo contro avversari inferiori perché ritengono che anche senza andare al massimo ...