Emergenza Covid anche in Canada, Toronto in lockdown (Di sabato 21 novembre 2020) L’Emergenza Covid 19 cresce anche in Canada e scatta il lockdown a Toronto. Dopo giorni di casi in costante aumento e appelli a ripetizione del primo ministro Justin Trudeau, infatti la provincia dell’Ontario ha deciso un’ulteriore giro di vita chiudendo nuovamente la capitale e la vicina Peel Region, dove dall’inizio di novembre si registra una media di circa 450-500 casi al giorno. LEGGI anche > Dramma Covid negli Usa, 1 milione di contagi nei primi 10 giorni di novembre Il lockdown a Toronto e l’appello di Trudeau Il lockdown a Toronto arriva nel giorno in cui la provincia dell’Ontario supera i 100 mila positivi dall’inizio della pandemia, con una media giornaliera nell’ultima ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 21 novembre 2020) L’19 cresceine scatta il. Dopo giorni di casi in costante aumento e appelli a ripetizione del primo ministro Justin Trudeau, infatti la provincia dell’Ontario ha deciso un’ulteriore giro di vita chiudendo nuovamente la capitale e la vicina Peel Region, dove dall’inizio di novembre si registra una media di circa 450-500 casi al giorno. LEGGI> Drammanegli Usa, 1 milione di contagi nei primi 10 giorni di novembre Ile l’appello di Trudeau Ilarriva nel giorno in cui la provincia dell’Ontario supera i 100 mila positivi dall’inizio della pandemia, con una media giornaliera nell’ultima ...

stanzaselvaggia : Oggi pomeriggio a Bergamo usciva il “Monopoly Bergamo” per il rilancio della città dopo l’emergenza Covid. Questa è… - RobertoBurioni : Ci siamo. La Pfizer ha appena sottoposto formalmente richiesta di autorizzazione di emergenza per il suo vaccino al… - fattoquotidiano : Il super “consulente volontario” all’emergenza Covid in Umbria, Guido Bertolaso, arriva a Perugia e nel giro di due… - sprto : RT @RobertoBurioni: Ci siamo. La Pfizer ha appena sottoposto formalmente richiesta di autorizzazione di emergenza per il suo vaccino all’FD… - claraiatosti : RT @RobertoBurioni: Ci siamo. La Pfizer ha appena sottoposto formalmente richiesta di autorizzazione di emergenza per il suo vaccino all’FD… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid 3955 del 20-11-2020 - Emergenza Covid-19, parametri e ristori: prosegue il dialogo Stato-Regioni - Regioni.it Regioni.it “I vaccini saranno sicuri. Ora evitiamo la 3ª ondata”

“Stabilmente faticosa”: così il professor Massimo Antonelli – direttore della terapia intensiva del “Gemelli” di Roma e membro del Comitato tecnico scientifico di supporto al governo Conte per l’emerg ...

Zone Italia covid oggi: l'Emilia Romagna sempre arancione e il Veneto resta giallo

Per ora nessun cambio in vista per la Regione guidata da Bonaccini che ha annunciato di essere tornato negativo al coronavirus ...

“Stabilmente faticosa”: così il professor Massimo Antonelli – direttore della terapia intensiva del “Gemelli” di Roma e membro del Comitato tecnico scientifico di supporto al governo Conte per l’emerg ...Per ora nessun cambio in vista per la Regione guidata da Bonaccini che ha annunciato di essere tornato negativo al coronavirus ...