Elon Musk è il terzo uomo più ricco del mondo: ha guadagnato 18 miliardi di dollari in due giorni (Di venerdì 20 novembre 2020) Da 30 a 120 miliardi di dollari in meno di 12 mesi: tanto è aumentato il patrimonio personale di Elon Musk in questo 2020. Il visionario imprenditore, fondatore di Tesla e Space X, ha fatto registrare un guadagno senza pari tra gli altri "colleghi" più ricchi del mondo, +90 miliardi in meno di un anno, il 300% in più. E l'anno ancora non è finito. Neanche Jeff Bezos, patron di Amazon, ha fatto tanto. E così adesso Musk è salito sul terzo gradino del podio dei paperoni mondiali, scalzando il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg alle spalle di Bezos (183 miliardi, a inizio anno erano 118) appunto, e Bill Gates (128 miliardi, a inizio anno erano 113), come riporta Bloomberg.

